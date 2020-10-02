الكرملين الروسى يتمنى الشفاء العاجل لـ ترامب

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف: "بالطبع نتمنى للرئيس ترامب الشفاء العاجل". وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم أخذ لقاح "كوفيد 19"، لافتًا إلى أن الكرملين سيصدر إعلانًا عند حدوث ذلك.

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