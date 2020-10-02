CNN: إصابة ترامب بكورونا أخطر تهديد صحى لرئيس أمريكى

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واضافت الصحيفة أن تشخيص إصابة ترامب، بفيروس كورونا هى أخطر تهديد صحى معروف لرئيس أمريكى فى منصبه منذ عقود.
ونوهت الصحيفة إلى أن ترامب الذى يبلغ من العمر 74 عامًا، ويعانى السمنة، يندرج فى فئة الخطر الأعلى بسبب المضاعفات الخطيرة للمرض الذى أودى بأكثر من 200 ألف أمريكى، وأكثر من مليون شخص حول العالم.
وأضافت، أنه يمكن أن تكون إصابته بالفيروس مزعزعة للاستقرار فى مناخ سياسى مشحون بالفعل، وتراجعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد أنباء إصابة ترامب.
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