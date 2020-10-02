جرفتها السيول وأنقذتها فرق الدفاع المدني.. قصة فتاة قتلتها الأمطار بالسعودية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية فجر اليوم، من العثور على جثة فتاة، جرفتها مياة السيول في وادي العرج مساء أمس الخميس.
كانت فرق الدفاع المدني قد باشرت البحث بمشاركة الفرق التطوعية بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفرق التطوعية الأخرى، مهام البحث عن المفقودة.
ومنذ اللحظات الأولى من الحادثة انتشرت معدات الإنقاذ والقوارب في الموقع، وكان الدفاع المدني نشر على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها: أن "منطقة مكة المكرمة وعددًا من محافظاتها تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها، ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث".
ويُشار الي ان مديرية الدفاع المدني بمكة كانت قد اصدرت في وقت سابق ، تحذيرا شديد اللهجة ، لجميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني على خلفية تنبيه "الأرصاد"، حيث دعت الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.
وفي سياق متصل تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة"
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