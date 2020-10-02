"تطور خطير" في معارك ناغورني كاراباخ

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، بقصف الجيش الأذربيجاني لستيباناكرت، التي تعد المدينة الرئيسية في ناغورني كاراباخ.

وأسفر القصف بحسب أرتسرون هوفهانيسيان إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح، حسبما نقلت "فرانس برس" عن المسؤول الأرمني.

وبيّن هوفهانيسيان أنه إلى جانب تسجيل إصابات بين صفوف سكان المدينة، فقد تضررت البنية التحتية المدنية أيضا.

وكان موقع حكومي على الإنترنت قد نقل عن وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي في ناغورني كاراباخ قد أسقطت طائرة حربية وطائرتين مسيرتين تابعة لأذربيجان.

وأضافت أن القوات الأذرية دمرّت الجسر الرابط بين أرمينيا وكاراباخ، وفق ما نقلت "رويترز".

ودخل القتال بين أذربيجان وأرمينيا يومه السادس في أعنف اشتباكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وتأكّد مقتل نحو 200 شخص منذ الأحد، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحوّل المعارك إلى حرب مفتوحة على عدة جبهات من شأنها أن تجر قوى إقليمية كتركيا وروسيا إليها.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل الأزمة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من أرمينيا وأذربيجان، الخميس، للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع التاريخي.

وردّت الخارجية الأرمينية الجمعة، بالقول إن يريفان "مستعدة للانخراط مع" فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.