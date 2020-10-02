وزير الخارجية الإيطالي يدعو لوقف إطلاق النار بين اذربيجان وأرمينيا

دعا وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ، وذلك خلال محادثة هاتفية أجرها مع نظيره الأذري جيهون بيراموف.

وأشارت الخارجية الايطالية في بيان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اكي) الإيطالية، إلى أن المكالمة جاءت في إطار اتصالات دي مايو بالطرفين إذ ركزت على الاشتباكات الجارية في ناغورني (قرة باغ).

وأعرب رئيس الدبلوماسية الايطالية عن قلقه العميق إزاء حدة الاشتباكات التي تسببت بالفعل في سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم مدنيون، مشددا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنيب السكان من المزيد من المعاناة وتفادي التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد التزام إيطاليا بإعادة إطلاق المفاوضات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال وساطة مجموعة مينسك، مضيفا أن الأزمة العسكرية الحالية تظهر أنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن وضرورة عودة الأطراف إلى المفاوضات دون شروط مسبقة وبالتزام جاد فالحل التفاوضي هو الوحيد الذي يضمن الاستقرار والسلام للبلدين.