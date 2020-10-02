رئيس الوزراء البريطاني: أتمنى لـ ترامب وزوجته الشفاء العاجل من كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه يتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيروس كورونا. وأضاف جونسون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا".

وفي باريس، علق المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل أتال، على إصابة ترامب قائلًا: "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحد، بمن فيهم أولائك الذين أظهروا شكوكًا حوله".

وأضاف: "أتمنى له (ترامب) الشفاء العاجل".

وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.