لكبح انتشاره.. اليابان: تطعيم فيروس كورونا مجانا

وافقت اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان اليوم الجمعة على سياسة وزارة الصحة حول تطعيم أفراد المجتمع ضد الفيروس مجانا، وذلك في إطار محاولاتها لكبح جماح انتشار حالات الإصابة الخطيرة والقاتلة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة تحاول تأمين ما يكفي من اللقاحات بحلول النصف الأول من عام 2021 المقبل لإعطائها لجميع أفراد الشعب، بعد أن خصصت ميزانية قدرها 4ر671 مليار ين (أي ما يعادل 4ر6 مليار دولار).
واتفقت اليابان مع شركة الأدوية البريطانية /استرا زينيكا/ وشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية على تلقي اللقاحات عند تطويرها بنجاح، كما تتفاوض مع شركة مودرنا الأمريكية للحصول على شحنة من اللقاح.
ومن المقرر أن تقدم وزارة الصحة اليابانية أيضا مشروع قانون لتعديل قانون التطعيم في البلاد إلى جلسة البرلمان الاستثنائية التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى تتمكن الدولة من دفع التعويضات للمرضى بدلا من الشركات في حالة تسبب التطعيم في آثار جانبية خطيرة.
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