انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل الرئيس ترامب وزوجته.. رؤساء دول أخرين اعلنوا إصابتهم بكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يدخل الحجر الصحي هو وزوجته بعد ثبوت إصابتهم بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستقام يوم 3 نوفمبر المقبل.

وأشار الرئيس ترامب بأن عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد انتقلت له عن طريق مستشارته هوب هيكس، التي أصيبت بذلك الفيروس وقد حضرت مع الرئيس ترامب المناظرة الرئاسية الأخيرة والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في أوهايو.

رؤساء دول أصيبوا بكورونا وتغلبوا عليه قبل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته:-

من الرؤساء الذين أعلنوا عن إصابتهم بوباء كورونا المستجد (كوفيد -19) واستطاعوا التغلب عليه هم الآتي اسماؤهم:-

الرئيس المنغولي خالتما باتولوجا والذي أعلنت وكالة الانباء المنغولية الرسمية فى أواخر شهر فبراير الماضي عن دخوله الحجر الصحي وذلك كاجراء احترازي بعد انتهاء زيارته للعاصمة الصينية بكين، غير أن الوكالة لم تعلن عن اصابته بشكل رسمي.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حيث أعلن عن اصابته فى أواخر شهر يوليو الماضي بوباء كورونا المستجد (كوفيد -19) ودخوله الحجر الصحي، وقد تماثل للشفاء عقب بقائه في الحجر الصحي نحو ثلاثة أسابيع ويبلغ الرئيس جايير بولسونارو نحو 65 عاماً.

رئيسة بوليفيا جانيني آنييس والتي دخلت الحجر الصحي لمدة اسبوعين حتى تماثلت للشفاء بعد إصابتها بوباء كورونا المستجد.

رئيس هندوراس خون أورلاندو هيرنانديز ودخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد اصابته بوباء كورونا حتى تماثله للشفاء.

الرئيس الجواتيمالي أليخاندرو جياماتي اعلن عن اصابته بوباء كورونا المستجد الشهر الماضي.

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أصيب ايضاً وتماثل للشفاء.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي دخل العناية المركزة لإصابته بكورونا واستطاع هزيمته، بعد مكوثه نحو شهر كامل في المستشفى.

رئيس الشيشان رمضان قديروف.

رئيس غانا الرئيس نانا أكوفو أدو والذي أعلن أنه سيعزل نفسه 14 يوماً لإصابته بذلك الفيروس.

رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا.

أمير موناكو ألبرت.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وقد أدي إعلان إصابة ترامب بوباء كورونا ودخوله الحجر الصحي إلى حدوث اضطراب فى أسواق المال والعملات فى أغلب دول العالم.