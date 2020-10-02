روسيا تتخطى 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس فى روسيا اليوم الجمعة، فى تقريرها اليومى، تسجيل 9412 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 8945 أمس، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات منذ 21 مايو الماضى، عندما تم رصد 9434 إصابة.

ولفت التقرير إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85 ويعود أكبر عدد منها 2704 إصابات إلى العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالى عدد الإصابات فى المدينة إلى 297729 منها 5282 حالة وفاة، و251018 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى روسيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بواقع 186 حالة وفاة، مقابل 169 وفاة أمس، ما يمثل أكبر زيادة يومية فى الوفيات منذ 17 يوليو الماضى، عندما تم تسجيل نفس العدد.

كما وصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و194 ألف و643 إصابة مؤكدة، منها 21077 حالة وفاة و203270 حالة نشطة، ما يمثل زيادة بـ3172 حالة نشطة منذ أمس. وتماثل 6054 مريضاً للشفاء من كورونا فى روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالى المتعافين إلى 970296 شخصًا.