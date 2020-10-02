إثيوبيا تعتقل مئات الأشخاص خططوا لهجوم إرهابي كبير

أعلنت إثيوبيا إحباط مخطط وصفته بالإرهابي يستهدف أمن البلاد، خلال حفل "ايريشا" السنوي الذي يقام يوم السبت في العاصمة أديس أبابا.
وقالت شرطة إقليم أوروميا إنها اعتقلت 503 رجال للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية خلال مهرجان "ايريشا" الديني، وفقا لموقع "ايزيجا" المحلي.
وذكرت الشرطة أنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة خلال المداهمات، قبل تهريبها إلى أديس أبابا، حيث كان بحوزة المعتقلين 14 بندقية و26 قنبلة و103 مسدسات، بخلاف الذخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول بإقليم أوروميا قوله إن المشتبه بهم خططوا لتحويل العاصمة أديس أبابا إلى ساحة حرب، من أجل تحقيق مصالحهم الفردية، متهما جبهة تحرير شعب تيجراي وجبهة أورومو بالوقوف وراء ذلك المخطط.
ومن المقر أن يشارك نحو 5 ملايين شخص في مهرجان ايريشا الديني الذي يطلق عليه "يوم الشكر لشعب اورومو".
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