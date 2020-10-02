سنصلي من أجله.. بايدن يعلق على إصابة ترامب بفيروس كورونا

تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من فيروس كورونا.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قال بايدن: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في مكتبه.

ومساء الخميس قال الرئيس الأمريكي إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.