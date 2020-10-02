بعد إصابة ترامب بكورونا.. الكشف عن نتيجة فحص ابنه الأصغر

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب إن نتيجة اختبار بارون - 14 عاما - كانت سلبية.
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وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الرئيس الأمريكي، وزوجها جاريد كوشنر أجريا فحص فيروس كورونا وظهرت نتيجته سلبية تثبت خلوهما من الإصابة به.
وذكرت وكالة "رويترز" ان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته أجريا فحصًا لفيروس كورونا وظهرت نتيجته سلبية لتثبت خلوهما من الإصابة.
من جانبه، أعلن ترامب أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.
وقال ترامب في بيان صحفي: "سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".
وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.
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