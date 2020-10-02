كركم تبييض الوجه أفضل تفتيح للبشرة والجسم في 7 أيام

لكل فتاة أو سيدة تمتلك بشرة سمراء بسبب تصبغات اشعة الشمس وترغب في تحويل الوجه إلى أبيض وناعم فيمكن ذلك بسهولة بعد قراءة ذلك المقال فهو يحتوي على كل ما يفيد البشرة والجسم من وصفات رائعة فعالة لتبييض الجسم وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة، بمواد طبيعية تحتوي على مادة الكركمين المتخصصة في تبيض الوجه وعلاج تصبغات البشرة، فتابعوا معنا تفتيح ساحر للوجه والجسم في أسبوع فقط ستبهرك النتيجة.

خلطة تفتيح الوجه بالكركم

تريدي نتيجة مبهرة أستعلمي وصفات الكركم الخاصة بالبشرة على وجهك، فهي تستخدم في كبرى صالونات التجميل فبدل دفع مبالغ مالية باهظة تعلمي كيف تعدي ماسكات تفتيح البشرة مثل التي تنفذ في صالونات وبتكلفة أقل بكثير، حيث يعمل الكركم على تفتيح الأماكن الحساسة والإبط وهالات تحت العين وحول الفم ويعالج تصبغات البشرة بسبب الشمس وأثار حبوب الشباب.

الفازلين أيضا فعال في شد الجلد وتنعيمه والحصول على بشرة ناعمة. ومع خلط الكركم بالفازلين احصلي على بشرة نضرة مشرقة، كما يزيل الرؤوس السوداء. احضري ملعقة كبيرة كركم بودرة خاص بالبشرة. ملعقة كبيرة فازلين. ملعقة كبيرة ماء ورد أو أكثر قليلا.

خلطة الكركم والفازلين للوجه تفتيح رائع

طريقة الإعداد والاستعمال

في وعاء الخلط ضعي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي عليهم ماء الورد حتى تلين تلك العجينة قليلا واحصلي على السمك سهل فرد بالنسبة لك.

قبل النوم اشطفي وجهك وافردي الخلطة على الوجه والرقبة بحركات دائرية واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء ونظفيه جيدا، لو تبقى أثار من الكركم على الوجه امسحيه بمنشفة مبللة بماء ورد.

امزجي 2 ملعقة كبيرة من الحليب وضعي عليها نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون. امزجي ملعقة صغيرة من الفازلين من كمية من الكركم وضيفي عليهم الحليب والليمون. ضيفيهم بالتدريج حتى تحصلي على قوام كريمي يمكن إضافة القليل من دقيق الحمص. تفرد المكونات على الوجه لمدة ربع ساعة ثم تشطف بماء فاتر وماء الورد.

خلطة الفازلين والليمون والكركم لتبييض البشرة وشد تجاعيد