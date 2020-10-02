البيت الأبيض : أعراض إصابة ترامب خفيفة ومستمر فى أداء مهامه

وأعرب ميدوز فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، عن تفاؤله إزاء حالة ترامب وقرينته ميلانيا رغم تشخيص إصابتهما بالوباء، قائلا إنهما لا يزالان فى حالة معنوية جيدة ويتابع الطبيب حالتهما الصحية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وطمأن كبير موظفى البيت الأبيض مواطنى البلاد بالقول: "بإمكان الشعب الأمريكى أن يكون متأكدا من أنه يملك رئيسا لا يزال وسيستمر فى أداء مهامه، وأنا متفائل بأنه سيتماثل للشفاء قريبا".

وأشار ميدوز إلى أن جميع الموظفين الرئيسيين، فى البيت الأبيض خضعوا لفحص كورونا مجددا، فى ظل إصابة الرئيس والسيدة الأولى، وثبت عدم إصابتهم بالعدوى.

وكان مسؤولون فى البيت الأبيض، قد أكدوا لأكبر وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى أن أعراض الإصابة التى يعانى منها ترامب تشبه ما يظهر عند الإصابة بالزكام.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع قوله إن ترامب شارك أمس فى حفلة لجمع التبرعات فى نادى الغولف التابع له فى نيوجيرسى، حيث تفاعل مع نحو ألف شخص، مضيفا أن الرئيس كان يبدو خاملا خلال الفعالية.

وذكر مسؤول فى البيت الأبيض لشبكة "سى إن إن" أن مساعدى الرئيس يبحثون إمكانية تنظيم كلمة لترامب إلى الشعب اليوم الجمعة لكن القرار النهائى بشأن الموضوع لم يتخذ بعد.