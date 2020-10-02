الجيش الاسرائيلي يكشف "مواقع سرية" لأسلحة "حزب الله" داخل بيروت (صور + فيديو)

دوت الخليج :- نشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو قال إنها لـ"مواقع سرية" لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، فهنالك ثلاثة مواقع سرية، منها موقع إنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح بجوار شركتي غاز الأولى متاخمة تماما له، فيما تبعد الثانية نحو 50 مترا عنه بالإضافة وعلى بعد عشرات الأمتار من محطة للوقود.
وأشار إلى أن الموقع الثاني "يقع تحت الأرض لإنتاج مواد من الصواريخ الدقيقة في حي الليلكي تحت أربعة مبان سكنية تقطنها أكثر من 70 عائلة. في الموقع مدخلان من الجهة الشرقية والشمالية وهو يبعد نحو 130 مترا عن كنيسة ومركز طبي.
كما لفت إلى أن الموقع الثالث، هو موقع تحت أرضي لإنتاج مواد للصواريخ في حي الشويفات تحت خمسة مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة كما يقع مسجد على مقربة منه بنحو 90 مترا شمالا.
المصدر: وكالات
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