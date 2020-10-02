عاجل .. سلبية فحص كورونا لمرشح الرئاسة الأمريكية بايدن

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ميلانيا ترامب، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر.

وأكد ترامب، أنه وزوجته يدخلان الحجر الصحى بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

وتمنى جو بايدن، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.

وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل -زوجته- الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".