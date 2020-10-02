كورونا يحكم أمريكا.. هل تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها بعد إصابة ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

وفور إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا ترددت الأسئلة حول مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل، وما إذا كان يمكن تأجيلها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المستشارين بالبيت الأبيض أن ترامب سيوقف حملته الانتخابية لمدة 10 أيام على الأقل، ريثما يتبين مدى قدرته على مواصلتها.

وبحسب إذاعة "إيه بي سي" الأسترالية، لا يملك الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل الانتخابات الرئاسية، والجهة الوحيدة المخولة بالبت في قرار كهذا هي الكونجرس، بعد تصويت أغلبية مجلسيه؛ النواب والشيوخ.

وأوضحت الإذاعة أن قانون الانتخابات الرئاسية المعمول به منذ عام 1948 ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء التالي ليوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر في نهاية العام الرابع لولاية الرئيس الحاكم.

وكان ترامب قد طرح في يوليو الماضي بالفعل فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير محدد حتى يتسنى للناخبين التصويت في ظروف آمنة صحيًا، لكن اعضاء الكونجرس، بمن فيهم الجمهوريون المؤيدون عادة لترامب، أبدوا رفضًا قاطعًا للفكرة.

وأضافت الإذاعة أنه حتى لو صوت نواب مجلسي الكونجرس بالأغلبية لصالح تأجيل الانتخابات يظل موعد نهاية ولاية الرئيس الحاكم ثابتًا لا يتغير، حيث تنتهي ولايته رسميًا عند ظهيرة 20 يناير التالي للانتخابات الرئاسية ما لم يكن رئيسًا معاد انتخابه لولاية ثانية.

وفي حالة عجز الرئيس الأمريكي عن أداء مهام عمله لأي سبب، يمكن للرئيس تفعيل المادة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور، والتي تجيز للرئيس تسليم إخطار كتابي لمجلسي النواب والشيوخ بعجزه عن أداء سلطات وواجبات منصبه.

أما في حالة تدهور الوضع الصحي للرئيس على درجة يعجز معها حتى عن إعلان تفعيل المادة الثالثة، تجيز المادة الرابعة من التعديل ذاته أن يسلم نائب الرئيس بموافقة أغلبية وزراء الحكومة إخطارًا كتابيًا لمجلسي النواب والشيوخ بعجز الرئيس عن أداء سلطات وواجبات منصبه، وفي كلتا الحالتين (تفعيل المادة الثالثة أو الرابعة) يتولى نائب الرئيس مهمة القائم بأعمال الرئيس إلى حين تعافي الأخير وعودته على ممارسة سلطات وواجبات منصبه بشكل طبيعي.