المغرب والولايات المتحدة يوقعان اتفاقًا عسكريًا يستمر لعشر سنوات

وجرى توقيع الاتفاق بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، من قبل كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وشخصيات عسكرية ودبلوماسية من كلا البلدين.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة قادمًا من تونس والجزائر، قد استقبله اليوم بالرباط الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، والجنرال الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وتهدف خارطة الطريق الموقعة بين الرباط وواشنطن إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأتي أيضًا لتأكيد العلاقة القوية بينهما ودعم الأهداف الأمنية.
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