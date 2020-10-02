الملك سلمان يصدر أمر ملكى لإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة جديدة

أوامر ملكية جديدة أصدرها اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بشرط أن تكون تلك التوريدات تمت بعد نفاذ الاحكام الواردة فى هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

نص الأمر الملكى الصادر من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز

تعفى التوريدات العقارية التى تتم بعد نفاذ الأحكام الصادرة فى هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

يتم رد المدفوعات التى تمت بعد نفاذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصينطبقا للشروط والقواعد التى يعتمدها وزير المالية بالتنسيق مع وزير الإسكان.

فرض ضريبة التصرفات العقارية على لى التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة التوريد العقارى تحصل عند التوثيق.

يقوم وزير المالية بتحديد التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة ويطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية.

يعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل القواعد والإجراءات اللازمة بشأن وضع حد أقصى تتحمله الدولة من ضريبة التصرفات العقارية لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

يصدر وزير المالية القرارات والأوامر اللازمة لتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية.

تتولى لجنة الفصل واللجنة الاستثنائية في المخالفات والمنازعات الضريبية مسئولية الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في الأحكام الواردة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

يتم تطبيق تلك الأحكام لحين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية ويحدد وزير المالية تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون تالى لتاريخ النشر ولا يتجاوز 15 يوما من تاريخ النشر.