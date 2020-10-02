بايدن يعلن نتيجة فحصه لـ"كوفيد-19".. ويبدأ التحرك

أعلن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، الجمعة، أن نتيجة فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 جاءت سلبية، وذلك بعد 3 أيام من المناظرة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب الذي تبينت إصابته، فيما أشارت حملته الانتخابية إلى توجهه لميتشغن بعد سلبية الفحص.

وقال بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: "سعيد في الإبلاغ أن نتيجة فحصينا جيل (زوجته) وأنا جاءت سلبية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله: "أتمنى أن يفيدنا هذا كتذكير: وضع كمامة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، غسل اليدين".

وقبل قليل من ذلك، أعلن طبيب بايدن، كيفن اوكونور، في بيان، أن النتيجة جاءت سلبية.

وقال أوكونور في بيان: "خضع نائب الرئيس جو بايدن وجيل بايدن لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن مرض كوفيد-19 اليوم، وتبين خلوهما من المرض".

وفي وقت سابق، تمنى بايدن الشفاء العاجل للرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا من كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدران مطلعان أن الاختبارات أكدت أيضا عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها.

وكان ترامب، قد أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في مكتبه.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.