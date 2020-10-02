قتلى من "المرتزقة" في معارك كاراباخ.. ورصد أعدادهم

قتل 28 مسلحا سوريا موالين لأنقرة على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورني كاراباخ، منذ بدء المواجهات مع الانفصاليين الأرمن، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينتمي القتلى، وفق المرصد، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تحدثا هاتفيا، الجمعة، وعبرا عن القلق لمشاركة مقاتلين سوريين وليبيين في صراع ناغورني كاراباخ.

كان مصدران من المعارضة السورية قد أبلغا رويترز بأن تركيا ترسل مقاتلين من المعارضة السورية لدعم أذربيجان وهو مانفته أنقرة وباكو.

كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإرسال متشددين سوريين إلى المنطقة.