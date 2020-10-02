تصريح غامض من أول رئيس استخبارات بريطانى يستخدم تويتر

وأكد مور مع تسلم منصبه الجديد، أنه سيستمر فى استخدام منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة، قائلا إنه ليس متأكدا من عدد المرات التى سيغرد فيها، لكنه سيلتزم بحدود معينة لكل ما يقوله بسبب طبيعة عمله وواجباته الاستخباراتية، حسبما أفادت "BBC".

تولى مور رئاسة جهاز المخابرات السرية يوم أمس من السير أليكس يونجر، الذى كان رئيسًا منذ نوفمبر 2014.

و كان جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانى انضم إلى موقع تويتر رسميا فى 2016 ليخرج إلى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها "مرحبا أيها العالم".