دقلو يتحدث عن رفع السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو إن المبعوث الأمريكي تعهد بالوصول إلى اتفاق بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في أقرب وقت.

في سياق آخر، تحدث دقلو في تصريحات قناة محلية عن تطبيع السودان وإسرائيل، قائلا إن الرئيس السابق عمر البشير أبلغه صراحة أنه سيطبيع مع إسرائيل.

وأشار دقلو إلى أن دعم بلاده للقضية الفلسطينية لا يعني "وضع السودان تحت الحصار" مؤكدا أن مصلحة شعبه فوق كل اعتبار.

وأوضح أن الأمر يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل وليس تطبيع، قائلا "نحن نحتاج لإسرائيل".

وقال إن بلاده ستستفيد من تلك العلاقات، مضيفا أن إسرائيل متطورة وكل العالم والدول المتقدمة تقيم شراكات معها.

وأجرى السودان في وقت سابق محادثات مع الولايات المتحدة حول رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإقامة علاقات مع إسرائيل.