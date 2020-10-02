كورونا يهدد حملة ترامب الانتخابية

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مستشار في الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقف على الأرجح حملته الانتخابية لمدة 10 أيام.

يأتي القرار عقب الكشف عن إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما دعت الحملة الانتخابية لترامب جميع موظفيها المخالطين لمصابين بفيروس كورونا للخضوع للحجر الصحي.

وأجبرت إصابة ترامب البيت الأبيض على إلغاء عدد من التجمعات الانتخابية لترامب، بينها فعالية يوم الجمعة في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يخضع ترامب للحجر الصحي لنحو 10 أيام على الأقل أو أسبوعين في أقصى تقدير، وذلك عقب تأكيد إصابته بالوباء.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا". ونبه البيت الأبيض إلى أن ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، ويجري حاليًا التحقق من حالاتهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها. وذكرت وكالة "رويترز" أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته أجريا فحصًا لفيروس كورونا وظهرت نتيجته سلبية لتثبت خلوهما من الإصابة.