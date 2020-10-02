الموت يحوم حولهم .. هؤلاء التقى بهم ترامب قبل اكتشاف إصابته بـ كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

ونبه البيت الأبيض إلى أن ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، ويجري حاليًا التحقق من حالاتهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عددًا كبيرًا من الأشخاص ربما يكون قد التقط عدوى فيروس كورونا من الرئيس الأمريكي، الذي قضى أسبوعًا حافلًا باللقاءات والجولات قبل اكتشاف إصابته.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب أجرى خلال الأسبوع المنصرم 8 رحلات جوية، وحضر 3 فعاليات انتخابية، وشارك في مناظرة مع خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

واكتُشفت إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا بعد إصابة مستشارته هوب هيكس، التي رافقته في عدة رحلات الأسبوع الماضي على متن المروحية الرئاسية والطائرة الرئاسية، كما التُقطت لها صورة برفقة صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر وعدد من العاملين بالبيت الأبيض.

وفي خضم انهماكه في جولاته الانتخابية، زار ترامب مؤخرًا 7 ولايات أمريكية؛ والتقى بعدد كبير من المسئولين والسياسيين على هامش خطاباته الانتخابية ومؤتمراته الصحفية وفعاليات جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وأضافت الصحيفة أن 5 أشخاص ممن حضروا مؤتمر ترامب الصحفي في البيت الأبيض لتسمية مرشحة الرئيس لعضوية المحكمة العليا السبت الماضي تبينت إصابتهم بفيروس كورونا بعدها مباشرة، وهم زوجته ميلانيا ترامب ومستشارته هوب هيكس وعضو مجلس الشيوخ مايك لي والقس جون جنكينز رئيس جامعة نوتردام.

ولم يكشف ترامب تاريخ آخر فحص طبي أثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، ولذا فمن غير الواضح كم يومًا قضاهم ترامب حاملًا وناشرًا للعدوى دون أن يدري.

وإلى أن يجري إعلان تاريخ آخر فحص سلبي لترامب سيتعين على عدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات الذين التقاهم ترامب مؤخرًا أن يخضعوا للفحص الطبي والحجر الصحي، خشية التقاطهم العدوى من الرئيس.

وحضر جميع أبناء ترامب البالغين؛ إيفانكا وغريك وتيفاني ودونالد ترامب الابن، المناظرة الرئاسية بين ترامب ومنافسه جو بايدن التي انعقدت الثلاثاء الماضي، واصطحب ترامب الابن صديقته كيمبرلي جيلفويل، كما رافق إريك ترامب زوجته لارا، وحضر جاريد كوشنر بصحبة زوجته إيفانكا.

وقضى رودي جولياني محامي ترامب الشخصي أوقاتًا طويلة مع الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع الماضي لتقديم استشاراته قبل عقد المناظرة الرئاسية مع بايدن، كما رافق ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى المناظرة.

وخلال الأسبوع الماضي أيضًا تواصل مع ترامب او مستشارته هوب هيكس (التي يُعتقد انها مصدر العدوى) بشكل يومي عدد كبير من المسئولين، بينهم نائب الرئيس مايك بنس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني ومدير حسابات التواصل الاجتماعي للبيت الأبيض دان سكافينو والمساعد الخاص للرئيس ويليام راسل ومدير شئون موظفي البيت الأبيض جون ماكينتي.

ومن بين الذين التقوا نائب لارئيس مايك بنس خلال الأسبوع الماضي مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيقوم بمهامه وسيعقد لقاءات مجدولة عبر دائرة الفيديو.

وأكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا وسيواصل أداء مهامه.