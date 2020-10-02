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بإطلالة كاجوال .. صديقة كريستيانو رونالدو تخطف أنظار متابعيها

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بإطلالة كاجوال .. صديقة كريستيانو رونالدو تخطف أنظار متابعيها
بإطلالة كاجوال .. صديقة كريستيانو رونالدو تخطف أنظار متابعيها

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا  رودريغيز، بإطلالة كاجوال داخل منزلها، ترتدي سترة أنيقة وبنكال جينز وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

وتوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

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