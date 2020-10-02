تعديل موعد إيداع الدفعة ال35 من برنامج حساب المواطن

يبحث الكثير من السعوديين في هذا الوقت من كل شهر ميلادي علي موعد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن, حيث اعتاد المستفيدين من برنامج حساب المواطن علي استلام الدفعات المالية الصادرة من البرنامج كل يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم تغير هذا الموعد إذا صادف هذا اليوم عطله رسميه وفي هذا يوم من شهر أكتوبر يصادف عطله رسميه, حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتثبيته هذا اليوم لموعد لإيداع المبالغ المحددة لكل مستفيد, حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم برامج المساعدات المالية داخل المملكة العربية السعودية, كما ينتظرها المواطنين كل يوم 10 من كل شهر ميلادي لقيام هذه المبالغ بتوفير بعض من احتياجاتهم الأساسية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم ميعاد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن بعد التعديل, كما سوف نوضح لكم شروط الحصول على دعم حساب المواطن.

ميعاد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر

حيث كما هو معتاد على إيداع برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي, فإن هذا الشهر صادف اليوم العاشر هذا عطله رسميه حيث سوف يكون يوم الجمعة كما أنه سوف يكون يوم السبت أيضاً عطله رسميه لذا سوف يتم إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر والموافق يوم الأحد.

لابد أن يملك المواطن المتقدم حساب بنكي, كما يجب أن يكون لديه حساب اَيبان ساري المفعول. لابد من وجود الهوية الوطنية, وكارت العائلة, الأحوال المدنية. اقصي راتب لكي يستطيع الحصول علي مساعدات حساب المواطن هو 20 ألف ريال. بيان إذا كان يحصل علي إعانات من الدولة أم لا. بيان مجال عمل المتقدم, وبيان الدخل الشهري له. بيان قيمة الدخل الشهري للزوجه إذا كانت تعمل.

الدخول علي برنامج حساب المواطن. قم بتسجيل المعلومات والبيانات الشخصية. ثم تقوم بالضغط علي أيقونة طلب صرف ثم أيقونة بيانات التابعين. الضغط علي أيقونة إضافة تابعين, ثم تقوم بتسجيل بياناته. ثم الضغط علي أيقونة تسجيل.

شروط الحصول علي دعم حساب المواطن للمتقدمين الجددإضافة التابعين في دعم حساب المواطن