أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 158 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 158 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 158 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر ان الخروقات من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وتحليق طائرة حربية في اجواء حيس وثمان طائرات تجسسية في اجواء الفازة والجبلية وحيس، وغارتين لطيران تجسيي مقاتل على الجبلية.

وأشار المصدر إلى ان قوى العدوان في محافظة الحديدة ارتكبت ايضا ٥٢ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٤٦٦ قذيفة و ٩٤ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.