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حكم السن.. مخاوف من مضاعفات كورونا على صحة ترامب

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حكم السن.. مخاوف من مضاعفات كورونا على صحة ترامب
حكم السن.. مخاوف من مضاعفات كورونا على صحة ترامب

نقلت صحيفة "فانيتي فير" عن مصدرين مطلعين أن الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس المستجد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال سياسيان جمهوريان مقربان من البيت الأبيض، حسب تقرير نشرته الصحيفة مساء اليوم الجمعة، إن "الأعراض التي يعاني منها ترامب تشمل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة".

وأضاف أحد المصدرين أن إدارة ترامب تشعر بقلق جراء إصابته بفيروس كورونا بسبب سن الرئيس الأمريكي البالغ 74 عاما.

وأكد المتحدثان أنه من المرجح أن يسعى ترامب إلى الظهور أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن لدحض الفرضية القائلة إن حالته صعبة بسبب الفيروس الذي قلل من خطورته على مدى الـ6 أشهر الماضية.

وأشار المصدران مع ذلك إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لا تعاني حاليا من أي أعراض ناجمة عن إصابتها بالمرض.  

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهم يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

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