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4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج  : - سجلت المملكة لغاية مساء الخميس 4 وفيات جديدة بفيروس ليرتفع عدد وفيات اليوم الى 12 وفاة .

وبين مصدر : ان 3 وفيات سجلت في مستشفى الامير حمزة في ما سجلت حالة وفاة في محافظة جرش.

 

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