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عاجل .. إصابة السيناتور الجمهورى مايك لى بفيروس كورونا

أخبار عالمية محمد بدر 2020-10-02 20:19 تبليغ
عاجل .. إصابة السيناتور الجمهورى مايك لى بفيروس كورونا
عاجل .. إصابة السيناتور الجمهورى مايك لى بفيروس كورونا

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، فى بيان نشره على "تويتر" إنه بعد شعوره يوم الخميس، بأعراض مرتبطة بحساسية طويلة المدى، ذهب لإجراء فحص طبى وجاءت نتيجة اختباره لفيروس المستجد إيجابية.

وأضاف أنه زار البيت الأبيض خلال الأيام الماضية.

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