واشنطن تحذر تركيا من إرسال مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا من إرسال المرتزقة السوريين إلى منطقة النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ، لدعم قوات أذربيجان.

وأوضح الوزير الأمريكي أن إرسال تركيا لمقاتلين سوريين للمشاركة في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار.

تزامن ذلك، مع دعوة قادة مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد أذربيجان وتركيا.

وطالب المشرعون بوقف فوري للمساعدات العسكرية الأمريكية إلى أذربيجان، مع فرض عقوبات صارمة على تركيا.

وهددت أذربيجان، الجمعة، شن غارات على مواقع عسكرية في عمق أراضي أرمينيا، ردا على هجوم صاروخي مزعوم نفته حكومة يريفان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن شن الجيش الأرمني نحو عشر ضربات على بلدة في مقاطعة شمكير شمال غربي البلاد باستخدام منظومة "أو تي آر-21 توشكا" الصاروخية التكتيكية. ونفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذه البيانات.