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بعد ترامب.. ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض

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بعد ترامب.. ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض
بعد ترامب.. ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، عن إصابة اثنين من الصحفيين العاملين لدى البيت الأبيض بفيروس المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعد تفشي الوباء داخل البيت الأبيض إثر إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حيث انتقلت العدوى إلى عدد من المستشارين أيضا.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن أحد موظفي البيت الأبيض ممن يجلسون في المنطقة المخصصة للصحفيين في الجناح الغربي تأكدت إصابته بفيروس كورونا صباح الجمعة.

أما المصاب الثاني بالفيروس، فهو صحفي شوهد آخر مرة في البيت الأبيض يوم السبت وسافر بعد ذلك إلى ولاية بنسلفانيا، وشعر بالأعراض منذ يوم الخميس.

وسارع الصحفيون والمراسلون في البيت الأبيض لإجراء الاختبارات والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، عقب إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت مذكرة لمجلس رابطة مراسلي البيت الأبيض أن جميع الصحفيين الآخرين ممن تم اختبارهم جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية.

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