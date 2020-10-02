الوضع يخرج عن السيطرة.. تسجيل مليوني إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد الإصابات المسجلة رسميًا بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى نحو مليوني حالة في الأسبوع.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي "هذه لحظة حرجة بالنسبة للاستجابة للأزمة، ونحن ندعو جميع الزعماء إلى تعزيز استجابتهم وأن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الوباء".

وتابع جيبريسوس "من الضروري أن تظل الحكومات متيقظة وأن تبقي على استعدادها في المناطق التي نجحنا بالسيطرة على الانتشار فيها، بما في ذلك إجراءات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا".

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أمستردام، إلى انه يمكن الإصابة اكثر من مرة بـ فيروس كورونا المستجد، كما يحدث مع نزلات البرد، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المناعة ضد فيروس كورونا يمكنها ان تكون قصيرة الأمد.

وأظهرت نتائج الدراسة، انه يمكن الإصابة بفيروسات HCoV-NL63 وHCoV-229E وHCoV-OC43 وHCoV-HKU1 اكثر من مرة؛ حيث يمكن ان تسبب أعراضا خفيفة كما يحدث مع نزلات البرد أو لا تسبب أي أعراض على الإطلاق، وفقا لما نشر في مجلة Nature Medicine.

وتتبعت نتائج الدراسة فحص دم المشاركين بشكل دوري بحثا عن الأجسام المضادة، لاكتشاف الحالات الجديدة من عدوى فيروس كورونا؛ حيث وجدوا ان الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يمكن ان يصابوا مرة أخرى بالفيروس بعد مرور 12 شهرا.