الخرطوم: جاهزون لتوقيع اتفاق السلام.. ورفع السودان من قائمة الإرهاب يقترب

أكد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، مساء الجمعة، لقناة "سكاي نيوز عربية" أن كل الأطراف السودانية جاهزة لتوقيع اتفاق السلام التاريخي في جوبا السبت.

وقال وزير الإعلام السوداني: "عانينا طويلا من الحروب الأهلية وحان وقت إعادة البناء".

وكانت دولة جنوب السودان، قد أعلنت الخميس، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا، السبت.

وقال رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وذكر وزير الإعلام السوداني لـ"سكاي نيوز عربية": "الدعوات متواصلة لكل الحركات غير الموقعة على الاتفاق للالتحاق بمسار السلام"

وأضاف "نريد أن نسكت أصوات البنادق إلى الأبد".

وأكد صالح أن الانفتاح على العالم بدأ بعد تشكيل حكومة الثورة، وسيتأكد هذا الأمر عندما ندخل أجواء السلام، حتى أن هناك جهات استثمارية تنتظر الاستقرار للقدوم، وفقا له.

من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الجمعة، عن تلقيه وعدا من المبعوث الأمريكي دونالد بوث بالوصول لاتفاق بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في أقرب وقت ممكن.

وقال صالح بهذا الشأن: " التصريحات الأمريكية كلها تدل على قرب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".