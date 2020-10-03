نيمار يسجل أول أهدافه بالموسم في انتصار ساحق لسان جيرمان

أحرز المهاجم البرازيلي نيمار أول هدفين له في الموسم خلال فوز ساحق لباريس سان جيرمان 6-1 على ضيفه المتواضع أنجيه في مباراة من جانب واحد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وافتتح أليساندرو فلورينتسي التسجيل لحامل اللقب بعد سبع دقائق من البداية قبل أن يحرز نيمار هدفين متتاليين بواقع هدف في كل شوط ليقود فريقه لانتصاره الرابع على التوالي.
وقلص إسماعيل تراوري الفارق لأنجيه بضربة رأس لكنها كانت فترة راحة قصيرة فقط، حيث أضاف يوليان دراكسلر وإدريسا جانا جاي وكيليان مبابي ثلاثة أهداف أخرى لأصحاب الأرض.
وقفز سان جيرمان، الذي خسر أول مباراتين في الموسم، للمركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن رين المتصدر.
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