قرار لمجلس الأمن بشأن السفن التى تهرب البشر قبالة ساحل ليبيا

وأدان مجلس الأمن جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضى الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبى. وأقر مجلس الأمن بالإجماع تجديد الإذن بتفتيش السفن فى أعالى البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه بقيامها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

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