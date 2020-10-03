ترامب يتلقى جرعة من الأجسام المضادة لكورونا

وقال الطبيب فى بيان له، اليوم الجمعة، إنه بعد تأكيد إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا، تلقى الرئيس جرعة 8 غرامات من خليط الأجسام المضادة "Regeneron".
بالإضافة إلى ذلك يتناول ترامب الزنك والفيتامين "د" وفاموتيدين وميلاتونين، إضافة إلى الأسبرين.
وبشأن حالة الرئيس، قال الطبيب، إنه حتى ظهر اليوم كان دونالد ترامب مرهقا، لكن معنوياته عالية، ويقوم فريق من الخبراء بتقييم حالته من أجل صياغة التوصيات بشأن الخطوات القادمة.
وأضاف الطبيب أن ميلانيا ترامب بحالة جيدة، ولديها صداع وسعال غير شديد، أما باقى أفراد أسرة ترامب فهم بحالة جيدة، واختباراتهم لكوفيد-19 سلبية.
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