الملك سلمان يبعث بـ برقية إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في البرقية "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

في سياق آخر، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة تأتي في مقدمة اهتمامات قادة مجموعة العشرين.

وقال الملك سلمان خلال مشاركته في قمة مجموعة التواصل الحضري إن "جهود مجموعة العشرين متمركزة حول السعي للوصول إلى لقاح لكورونا وتوفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا".

وأضاف العاهل السعودي أن "أولويتنا القصوى والآنية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".