الملك سلمان يبعث بـ برقية إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في البرقية "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".
في سياق آخر، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة تأتي في مقدمة اهتمامات قادة مجموعة العشرين.
وقال الملك سلمان خلال مشاركته في قمة مجموعة التواصل الحضري إن "جهود مجموعة العشرين متمركزة حول السعي للوصول إلى لقاح لكورونا وتوفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا".
وأضاف العاهل السعودي أن "أولويتنا القصوى والآنية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".
ومنذ قليل، أعلن ترامب، أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.
وقال ترامب في بيان صحفي: سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".
وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.
كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.
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