بصحة جيدة.. نقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري بالطائرة

نقلت الطائرة أمريكية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمستشفى "والتر ريد" العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.