البيت الأبيض : ترامب لن ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلى مكيناني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سينقل إلى مستشفى عسكرى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد ، سينتقل إلى مستشفى والتر ريد العسكرى "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.

وقالت ماكينانى فى بيان: "الرئيس ترامب فى حالة معنوية جيدة، ويعانى من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم".

وصباح الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد