وقال الرئيس الأمريكى، فى مقطع فيديو من مقر إقامته فى البيت الأبيض قبل ذهابه إلى مركز والتر ريد الطبى على حسابه فى تويتر، إنه بصحة جيدة وأن انتقاله إلى المستشفى العسكرى ما هو إلا إجراء احترازى.
وأكد، أنه سيواصل عمله من مكتبه هناك، كما قال إن زوجته ميلانيا أيضا فى صحة جيدة، وتعانى من أعراض خفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ترامب بعد إصابته بكورونا : سأواصل عملى وزوجتى تعانى من أعراض خفيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.