البيت الأبيض : ترامب سينقل بمروحية إلى مستشفى والتر ريد العسكرى

أفاد مسؤول فى البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبى الوطنى العسكرى فى ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازى.





وأضاف المسؤول، أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقى الرعاية الفورية إذا لزم الأمر، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس ترامب لا يزال فى حالة جيدة ويعانى من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية فى "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبثت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مقطع فيديو لطائرة فى البيت الأبيض تستعد لنقل ترامب للمركز الطبى.