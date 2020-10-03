زعيم كوريا الشمالية يعرب عن تعاطفه مع ترامب وزوجته بعد إصابتهما بكورونا





بعث الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون رسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، تمنّى له فيها التعافى "فى أسرع وقت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة الرسميّة.

وقالت الوكالة إنّ كيم "أعرب عن تعاطفه مع الرئيس الأمريكى والسيّدة الأولى". وأضافت "قال كيم إنّه يأمل بصدق فى أن يتماثلا للشفاء فى أسرع وقت ويأمل بأن يتغلّبا على ذلك، أرسل إليهما تحيّاته الحارّة".

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