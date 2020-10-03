أخبار عاجلة
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

الميادين المصرية تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

أخبار عالمية تبليغ
الميادين المصرية تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر
الميادين المصرية تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر

احتشد الآلاف من المواطنين المصريين بمختلف المحافظات، الجمعة، استجابة لدعوة أطلقتها أحزاب سياسية للاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر وتأييدا للدولة المصرية ورئيسها عبدالفتاح السيسي.

وأقيمت احتفالية كبرى أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بحي مدينة نصر شرقي القاهرة بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتوافدت الأسر المصرية حاملة أعلام مصر وسط أجواء من البهجة واستعادة روح الانتصارات.

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط المنصة.

وتم إنشاء مسرح كبير أمام البوابة الرئيسية للحديقة الدولية بمدينة نصر للاحتفال.

وكانت أحزاب مصرية عدة، قد دعت جموع الشعب المصري، للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقا مع الموقف الحاسم ضد جماعات "التأسلم السياسي"، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الميادين المصرية تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 