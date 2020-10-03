حملة بايدن تعلق نشر إعلانات سلبية عن ترامب

قال جو بايدن فى تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية.. يجب أن تكون لحظة أمريكية.. علينا أن نتحد كأمة".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أفاد مصدر مطلع بأن الحملة الانتخابية للمرشح عن الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستعلق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس "متعب لكن حالته المعنوية جيدة" بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذى يواجه رئاسته المضطربة.

إلى ذلك، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبى الوطنى العسكرى فى ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقى الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.