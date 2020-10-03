إصابة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بفيروس كورونا

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، فإن أغلب المصابين إن لم يكن كلهم، كانوا من الحاضرين لحفل ترشيح باريت إيمى كونى باريت لشغل مقعد شاغر فى المحكمة العليا، حيث بدأ المشرعون الجمهوريون فى مقر الكونغرس عقد اجتماعات مع القاضية.

وقال السيناتور توم تيليس فى بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن كوفيد 19، بما فى ذلك الاختبار السلبى يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".

وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبى وسأعزل نفسى فى المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدى أى أعراض وأشعر أننى بحالة جيدة".