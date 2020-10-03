إصابة مدير حملة ترامب بفيروس كورونا

وأوردت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نبأ إصابة ستيبين لأول مرة مساء أمس الجمعة، لتؤكده حملة الرئيس الأمريكى لاحقًا، وذلك بعد ساعات من دخول الرئيس ترامب إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت "بوليتيكو"، إلى أن ستيبين كان قد سافر من وإلى كليفلاند مع ترامب ومساعده الآخر هوب هيكس، الذى تم تشخيص إصابته أيضًا بفيروس كورونا، إذ كانوا قد توجهوا للمشاركة فى المناظرة الرئاسية التى أجريت يوم الثلاثاء الماضى.

كذلك، كان ستيبين فى البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، يوم الإثنين الماضى.