البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا و708 وفيات

وأفادت وزارة الصحة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33431، مقابل 36157 فى إحصائية الخميس، ليصل العدد الإجمالى إلى 4880523 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 708 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 728 فى بيانات الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 145388 حالة.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية فى البرازيل بشكل ملحوظ فى الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين فى مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.