ألمانيا : 2563 إصابة و19وفاة جديدة بسبب كورونا





أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع الأعداد الجديدة لإصابات فيروس كورونا المستجد بواقع 2563 إصابة، ما يرفع إجمالى الإصابات إلى 296.958 إصابة مؤكدة.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت بيانات المعهد الألمانى إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى وفيات ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 9527 وفاة.

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